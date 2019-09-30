لفت وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقائه الجالية اللبنانية في فينيكس اريزونا إلى انه "نمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة ومالية اصعب والمسؤوليات فيها معروفة لكن ليس وقتها ان نحددها اليوم". وأكد انه "مهما حاولوا استضعاف لبنان فهو سيبقى قويا وشعبه سيبقى يرفض اي حل لا يتناسب مع حريته واستقلاله وسيادته".
وأوضح ان "الحلول معروفة وقدمناها اقتصادية مالية علمية وسياسية لا لفرضها على احد بل لنتحاور بشانها مع من يحب ان يضع معنا لبنان على طريق الخلاص"، وقال: "قد تهتز الثقة بلبنان وبدولته ومؤسساته وسياسييه لكن الايمان به يبقى كبيرا ونحن تخطينا من قبل ازمات اخطر منذ ال ٢٠١٥ الى ان استعدنا الميثاقية في2016".
وشدد على انه "نحن نفهم وجع الناس وخوفهم على اقتصادهم وليرتهم ولا يمكننا الا ان نكون لجانبهم عندما تكون الحلول موجودة لكن مرفوضة". وأكد أنه "سنكون دائما صوت الناس وعندما تكون هناك ضرورة نكون نحن بمقدمهم باي تحرك سياسي او شعبي لوضع لبنان على طريق الخلاص".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل من اريزونا: قد تهتز الثقة بلبنان وبدولته ومؤسساته لكن الايمان به يبقى كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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