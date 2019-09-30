19 قتيلًا في حريق مصنع في الصين









اسماء السيد - بكين: لقي 19 شخصًا مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة في شرق الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية الإثنين.

اندلع الحريق الأحد في مقاطعة تشيجيانغ، ويجري التحقيق في أسبابه، بحسب ما قال مسؤولون محلّيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب المصادر نفسها، تمّ إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح، ونُقلوا إلى المستشفى. تأتي هذه المأساة في وقت يعدّ فيه النظام الشيوعي للاحتفال الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.

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دعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من أكتوبر، والتركيز بدلًا من ذلك على "الطاقة الإيجابية". وكثيرًا ما تشهد الصين حوادث صناعية، إذ لا يتم تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم.

وكان انفجار وقع في مصنع كيميائي في مقاطعة جيانغسو (شرق) في مارس الماضي أسفر عن 78 قتيلًا على الأقل. وفي نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022، بمقتل 24 شخصًا وإصابة 21 بجروح.

وفي 2015، شهدت الصين إحدى أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصًا على الأقل.

