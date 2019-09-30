شاومي تطلق سماعة الرأس Mi AirDots Pro 2 الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أعلنت شركة شاومي، إطلاق سماعة الرأس Mi AirDots Pro 2 الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية Mi AirDots Pro 2 الجديدة تدعم تقنية البلوتوث 5.0 وكذلك تقنية LDHC و SBC و AAC.

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وعلى غرار الموديل السابق تأتي سماعة الرأس الجديدة من شاومي مع علبة شحن، تتيح إمكانية شحن سماعة الرأس Mi AirDots Pro 2 بشكل كامل في غضون ساعة واحدة، وتمتد فترة التشغيل حتى 14 ساعة، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة الصينية بتحسين وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، وبالتالي يمكن استعمالها في المطارات والقطارات.

ويتم التحكم في الموسيقى عن طريق الاستعمال اللمسي على جانب السماعة، التي تتعرف على الأذن تلقائيا، ولم يطرأ تغيير على تصميم سماعة الرأس الجديدة.

وأعلنت شاومي أن سعر سماعة الرأس Mi AirDots Pro 2 الجديدة يبلغ حوالي 55 دولارا أمريكيا.