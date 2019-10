جوجل تطلق "Android 10 Go" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو- (د ب أ):

أطلقت شركة جوجل نظام التشغيل Android 10 Go الجديد المخصص للهواتف ذات الهاردوير الضعيف.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الإصدار الجديد يعمل على الهواتف المجهزة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تزيد عن 1.5 جيجابايت.

كما يأتي الإصدار الجديد مزودًا تقنية التشفير الجديدة المعروفة باسم Adiantum، والتي تعمل على تسريع وتيرة عمل النظام بنسبة 10% عن سابقه، وهو ما ينعكس على سرعة إقلاع التطبيقات.

وكالمعتاد، يتم تثبيت خدمات Google Go مثل Youtube Go وGallery Go وغيرها على نظام Android Go بشكل مسبق، مع تحسين Youtube Go من أجل خفيض استهلاك البيانات بأكبر قدر ممكن.