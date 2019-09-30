مصرع مهاجرين في حريق وأعمال شغب في اليونان

لقي مُهاجران على الأقلّ حتفهما، اليوم الإثنين، بعد حريق شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية اندلعت على أثره أعمال شغب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر في الشرطة، أن هناك قتيلين هما امرأة وطفل، وقد نُقلت المرأة إلى مستشفى ليسبوس، بينما تسلّمت السُلطات من المهاجرين جثة الطفل مغطاة ببطانية.

وأخمدت طائرة قاذفة للمياه الحريق الذي اندلع في مخيم المهاجرين هذا، وهو الأكبر في أوروبا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على مجموعة من اللاجئين الذين كانوا غاضبين بسبب تأخر السلطات في تقديم المساعدة لهم.

وأفاد بيان الشرطة، بأن أعمال الشغب بدأت إثر اندلاع حريقين، الأوّل خارج المخيّم، والآخر بداخله بعد 20 دقيقة.

وتمّ نقل رجال شرطة إضافيين على متن طائرة عسكريّة من طراز سي-130 من أثينا، طبقاً لوزارة حماية المواطن.

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ويقيم في المخيم حيث توجد حاويات ينام فيها المهاجرون، 13 ألف شخص في حين يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف فقط.