قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد إنّه يُريد مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني.
ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأنّ الرئيس الجمهوري "طلبَ تدخّل" أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدّث الديموقراطيّون والجمهوريّون عن صدقيّة هذا المخبر ويتبادلون اتّهاماتٍ بالفساد.
وكتب ترامب على "تويتر" الأحد "على غرار أيّ أميركي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتّهمني" وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات.
وأضاف محذّرًا "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة؟ عواقب وخيمة!".
وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطاً على كييف، على حَدّ قول الديموقراطيّين، رابطاً ضمناً التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أميركيّة.
اقرأ أيضاً...جولياني: ترامب لم يمول رحلاتي للتحقيق بشأن بايدن
وفتح الديموقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقاً بحقّ ترامب بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتّى الآن.
وفي حال صوّت مجلس النوّاب حيث الغالبيّة الديموقراطيّة، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، يتعيّن على مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أرغب في "لقاء" المجهول مسرب معلومات مكالمتي مع رئيس أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.