جولياني: ترامب لم يمول رحلاتي للتحقيق بشأن بايدن

قال رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه التقى بمسؤولين أوكرانيين في مدريد وباريس ووارسو هذا العام في إطار مساعيه لفتح تحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق وأحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبرز اسم جولياني كشخصية محورية في فضيحة ألقت بظلالها على ترامب ووضعته في مواجهة تحقيق مساءلة بشأن إن كان أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب سياسية.

ومن أهم الأسئلة المطروحة هو من قام بتمويل رحلات جولياني بينما كان يسعى لنشر مزاعم لم يتم التحقق منها بأن بايدن حاول إقالة كبير المدعين الأوكرانيين آنذاك، فيكتور شوكين، لمنعه من التحقيق في أمر شركة طاقة كان ابنه هانتر يعمل فيها مديراً.

وقال جولياني في مقابلة "لم يدفع أحد مصاريفي..لا يهم إن كنت تقاضيت أموالاً مقابل ذلك، المهم فعلا هو هل باع بايدن منصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

واتهم بايدن جولياني بالترويج "لنظريات مؤامرة كاذبة ومزيفة".

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وسافر جولياني إلى مدريد للقاء أندري يرماك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية في 25 يوليو، ضغط خلالها ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع بايدن.

وقال جولياني إنه اختار مدريد مكاناً للقاء لأنه كان سيزور المدينة في كل الأحوال بالنيابة عن موكلين رفض ذكر اسميهما.

ولم يحدد جولياني ما الذي ناقشاه خلال الاجتماع، لكن شكوى من مُبلغ بشأن مكالمة ترامب مع زيلينكسي جرى نشرها الأسبوع الماضي أفادت بأن مسؤولين أميركيين وصفوا الاجتماع بأنه "متابعة مباشرة" لدعوة الرئيس.

وأضاف جولياني إنه لم يتلق أي أموال من الحملة الانتخابية لترامب أو من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهي الهيئة التي تشرف على الحزب الجمهوري.