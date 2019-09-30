حالة الطقس: أجواء صيفية نهارا وخريفية ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تكون الأجواء صيفية نهارا وخريفية ليلا، ويتوقع الراصد الجوي أن تصل درجات الحرارة إلى نهاية العشرينيات في المناطق الجبلية نهارا ومطلع الثلاثينيات في المناطق السهلية المنخفضة خلال الأيام القادمة.

أما في ساعات الليل فتسجل درجة الحرارة في المناطق الجبلية من 17 إلى 20 درجة، مع أجواء خريفية تميل للبرودة قليلا، في حين تسجل من 21 الى 24 درجة ليلا في المناطق الساحلية والسهلية مع أجواء خريفية معتدلة.

اليوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية.

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في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام.

في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.