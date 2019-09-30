10 ملايين تلميذ وطالب يبدأون عامهم الدراسي

وقـال مدير العلاقات والاعـــلام بــالــوزارة فــراس محمد حسن "للصباح" إن "ما يقارب العشرة مــلايــين تـلـمـيـذ وطــالــب فــي بــغــداد والمــحــافــظــات مــوزعــين بــين 26 الــفــا و800 مــدرســة ابـتـدائـيـة ومتوسطة واعدادية، توجهوا اليوم الى المدارس لــبــدء عـامـهـم الــدراســي الـجـديـد 2019 ــــ 2020"، مؤكدا "توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية من خلال توزيع الكتب المدرسية بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمرحلة الابتدائية و75 بالمئة للمتوسطة والاعــداديــة ككتب جـديـدة، وهـنـاك تـدويـر للكتب بالنسبة لبقية المراحل الخاصة بالعام الماضي".

واضاف أن "الوزارة قامت بتسوية الملاكات خلال العطلة الصيفية بعد ان اعد جهاز الاشراف خطة استباقية بهذا الصدد لسد الشواغر الموجودة في المـدارس"، كاشفا عن "تخصيص الحكومة مبالغ مالية لاعــادة تأهيل وترميم 2000 مـدرسـة في بغداد والمحافظات".