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10 ملايين تلميذ وطالب يبدأون عامهم الدراسي

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توجه اليوم الاثنين، 10 ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات الى المدارس لـبـدء الـعـام الــدراســي الـجـديـد، وســط تحضيرات مبكرة اتخذتها مديريات التربية من خلال توزيع الكتب وحملات الصيانة.
وقـال مدير العلاقات والاعـــلام بــالــوزارة فــراس محمد حسن "للصباح" إن "ما يقارب العشرة مــلايــين تـلـمـيـذ وطــالــب فــي بــغــداد والمــحــافــظــات مــوزعــين بــين 26 الــفــا و800 مــدرســة ابـتـدائـيـة ومتوسطة واعدادية، توجهوا اليوم الى المدارس لــبــدء عـامـهـم الــدراســي الـجـديـد 2019 ــــ 2020"، مؤكدا "توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية من خلال توزيع الكتب المدرسية بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمرحلة الابتدائية و75 بالمئة للمتوسطة والاعــداديــة ككتب جـديـدة، وهـنـاك تـدويـر للكتب بالنسبة لبقية المراحل الخاصة بالعام الماضي".

واضاف أن "الوزارة قامت بتسوية الملاكات خلال العطلة الصيفية بعد ان اعد جهاز الاشراف خطة استباقية بهذا الصدد لسد الشواغر الموجودة في المـدارس"، كاشفا عن "تخصيص الحكومة مبالغ مالية لاعــادة تأهيل وترميم 2000 مـدرسـة في بغداد والمحافظات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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