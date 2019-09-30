توجه اليوم الاثنين، 10 ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات الى المدارس لـبـدء الـعـام الــدراســي الـجـديـد، وســط تحضيرات مبكرة اتخذتها مديريات التربية من خلال توزيع الكتب وحملات الصيانة.
واضاف أن "الوزارة قامت بتسوية الملاكات خلال العطلة الصيفية بعد ان اعد جهاز الاشراف خطة استباقية بهذا الصدد لسد الشواغر الموجودة في المـدارس"، كاشفا عن "تخصيص الحكومة مبالغ مالية لاعــادة تأهيل وترميم 2000 مـدرسـة في بغداد والمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر 10 ملايين تلميذ وطالب يبدأون عامهم الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.