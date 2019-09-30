مسؤول كبير للجمهورية: التصويب على رياض سلامة خطير ومشبوه

اعتبر مسؤول كبير لصحيفة "الجمهورية" أن "التصويب على قائد ​الجيش​ ينعكس سلباً بالتأكيد على ​المؤسسة العسكرية​ وعلى الاستقرار، امّا التصويب على سلامة في هذا الوقت بالذات، فهو تصويب خطير ومَشبوه، وهدفه الضغط على ​الاقتصاد​ والليرة وافتعال مشكلة كبرى في البلد".

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