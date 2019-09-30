مصادر القوات للجمهورية: من حقّ الناس أن ترفع الصوت عالياً لتضغط على السلطة

اعتبرت مصادر "​القوات اللبنانية​" ل​صحيفة الجمهورية​ أن "انتفاضة الناس متوقّعة لأنّ الواقع الإقتصادي والمالي سيء للغاية، ومن حقّ الناس أن ترفع الصوت عالياً لتضغط على السلطة للتسريع في معالجة الأزمة المعيشية والحياتية"، مشيرة الى انه "لا يحقّ لأحد أن يمس بالأمن والاستقرار، الشَغب ممنوع، التظاهر حقّ مكفول ب​الدستور​، التخريب خط أحمر، واذا كان على ​القوى الأمنية​ أن تحترم حقّ الناس بالتظاهر فعلى الناس أيضا أن تحترم الاستقرار، وأن لا تسمح لدخول قوى ومنظمات تمسّ بالأمن والاستقرار".

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