أكد غرد عضو "​كتلة الوسط المستقل​" النائب ​علي درويش​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "عندما كنا نحذر من تفاقم ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي كان البعض يحاول الاستخفاف به، أما اليوم ومع انفلات الامور، بات على هذا البعض مراجعة حساباته، ونقول ما يزال هنالك فسحة للمعالجة، وكما كنا سنبقى مع مطالب أهلنا في ​طرابلس​ ولبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر درويش: عندما كنا نحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان البعض يحاول الاستخفاف به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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