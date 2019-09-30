وئام وهاب: انا لا اراهن على الحلول ممن هم سبب الازمة

أكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي وئام وهاب ان الدولة اليوم لا تزال تعيش في حالة إنكار، معتبرة أن ما نعيشه سببه الاشاعات، مشددا على أننا نعيش بظل ازمة وفي قلبها.
واضاف في حديث تلفزيوني: "عندما اتخذت الادارة الاميركية اجراءات بحق شخصيات لبنانية ولم ترد الحكومة اللبنانية فهذا يعني اننا سمحنا لهم"، مشيرا الى أنه حتى الآن لم يُصار بعد للجلوس ضمن لجنة طوارىء اقتصادية، وكل ما يقومون به اليوم لا طعم له.
وقال وهاب: "انا لا اراهن على الحلول ممن هم سبب الازمة".
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