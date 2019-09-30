وئام وهاب: انا لا اراهن على الحلول ممن هم سبب الازمة

أكد رئيس ​الحزب العربي الديمقراطي​ ​وئام وهاب​ ان ​الدولة​ اليوم لا تزال تعيش في حالة إنكار، معتبرة أن ما نعيشه سببه الاشاعات، مشددا على أننا نعيش بظل ازمة وفي قلبها.

واضاف في حديث تلفزيوني: "عندما اتخذت ​الادارة الاميركية​ اجراءات بحق شخصيات لبنانية ولم ترد ​الحكومة اللبنانية​ فهذا يعني اننا سمحنا لهم"، مشيرا الى أنه حتى الآن لم يُصار بعد للجلوس ضمن لجنة طوارىء اقتصادية، وكل ما يقومون به اليوم لا طعم له.

وقال وهاب: "انا لا اراهن على الحلول ممن هم سبب الازمة".