مجهولون أحرقوا أكوام نفايات في بخعون

أقدم مجهولون على إحراق أكوام من النفايات، كان رميت بشكل عشوائي، عند مفترق محلة حقليت في بلدة بخعون في الضنية.
وأدت الحرائق، إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، مما جعل القاطنين في المحلة، يشتكون ويعربون عن استيائهم مما حصل، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة، تزايدت ظاهرة إحراق النفايات في الضنية، لعدم قدرة البلديات على رفعها، بسبب إغلاق مكب النفايات الوحيد في بلدة عدوة مطلع شهر نيسان الماضي، من دون إيجاد مكب بديل عنه.
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