الغارديان: إسرائيل تدخل مرحلة الشلل السياسي بعد الانتخابات الثانية

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "وقت عصيب لنتانياهو بعد تعثر المفاوضات مع منافسيه السياسيين"، إلى ان "تكتل الليكود أعلن أن زعيمه ورئيس الوزراء المنقضية ولايته، ​بنيامين نتانياهو​، ربما يخطر رئيس البلاد هذا الأسبوع بعدم تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية وذلك بعد انهيار المحادثات مع زعماء الأحزاب المعارضة والتي استغرقت نحو 6 أيام".

ورأت أن ​إسرائيل​ دخلت مرحلة الشلل السياسي بعد ​الانتخابات​ الثانية خلال ستة أشهر والتي لم يتمكن الليكود أو تحالف "أبيض وأزرق" بزعامة رئيس الأركان السابق ​بيني غانتس​ من تحقيق فوز واضح فيها"، مشيرة إلى ان "الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ كلف نتانياهو ب​تشكيل الحكومة​ على أمل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق لاقتسام السلطة مع تحالف "أبيض وأزرق" بحيث يتبادلان السلطة خلال الفترة المقبلة".

وأضافت ان "نتانياهو أمامه ستة أسابيع لتشكيل حكومته، لكن المحادثات توقفت في الوقت الراهن وأنحى كل فريق بالائمة على الفريق الآخر، وفي حال إعلان نتانياهو عجزه عن تشكيل حكومة فسيكلف ريفلين في الغالب غانتس بتشكيلها، لكنه في الغالب سيعجز هو الآخر ليصبح الاحتمال الأقرب هو إجراء انتخابات ثالثة بعدما أفرزت الانتخابات الماضية والتي قبلها انقساما كبيرا في الساحة السياسية الإسرائيلية".