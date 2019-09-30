ولي العهد السعودي: إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، عمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية "تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير".
وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأميركية، رأى انه "إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد"، مؤكداً أن الحل السياسي أسهل في اليمن اذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.
وحذر ولي العهد السعودي، من أن "النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران"، وقال: "هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية". واعتبر ان "هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5 في المائة من إمدادات العالم".
ووصف الأمير محمد بن سلمان، جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بـ"المؤلمة جداً"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، وقال: "العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".
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