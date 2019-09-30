ولي العهد السعودي: إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الهجوم على منشآت ​أرامكو​ ​النفط​ية، عمل من أعمال الحرب من طرف ​إيران​، مشيراً إلى أن ​السعودية​ "تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير".

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأميركية، رأى انه "إذا لم يتخذ ​العالم​ موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد"، مؤكداً أن الحل السياسي أسهل في ​اليمن​ اذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

وحذر ولي العهد السعودي، من أن "النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران"، وقال: "هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات ​الطاقة​ في العالم وليس فقط السعودية". واعتبر ان "هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5 في المائة من إمدادات العالم".

ووصف الأمير محمد بن سلمان، جريمة مقتل المواطن السعودي ​جمال خاشقجي​، بـ"المؤلمة جداً"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، وقال: "العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".