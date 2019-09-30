شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة من واقع أعمال لجنة تعويضات أهالى النوبة بأسوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالى (1960)، فقد انتهت اللجنة التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالى النوبة، من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض.

ونستعرض فيما يلى أهم 10 أرقام من واقع أعمال اللجنة:

1- بدأت اللجنة أعمالها فى تلقى رغبات المستحقين والذين بلغ عددهم خلال الحصر نحو 11 ألف و716 مستحقاً.

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2- تم تخصيص 32 لجنة موزعة على مستوى محافظة أسوان.

3- تم توزيع اللجان كالآتى: 16 لجنة للتعويضات الزراعية و10 لجان للتعويضات السكنية و5 لجان لتقنين الأراضى.

4- واصل نحو 129 موظفاً تلقى الرغبات منذ فتح باب قبول الطلبات.

5- امتدت فترة تلقى الطلبات حتى 20 أغسطس الماضى، ثم فتح باب التظلمات على الرغبات المعلنة والبت فيها.

6- جاءت إحصائيات الطلبات المقدمة على التعويضات، بتقدم 6350 شخصاً من إجمالى المستحقين 11 ألفا و716 مستحقاً بنسبة بلغت نحو 55%.

7- قامت لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما.

8- استجابت اللجنة إلى 142 تظلما.

9- رفضت اللجنة 165 تظلما.

فصل فى النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها.

10- أرجأت البت فى 4 تظلمات لحين ال