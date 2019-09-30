"سياحة الصعيد": تدفقات الموسم الشتوي "تبشر بالخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، زيادة الحجوزات والتدفقات السياحية إلى الصعيد مقارنة بالأعوام الماضية، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي الجديد، بداية شهر أكتوبر المقبل، قائلًا: "موسم مبشر بالخير".

وقال عثمان في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، إن السياحة الثقافية خلال العام الجاري أفضل من الأعوام الماضية، في زيادة عدد السياح وخاصة في الجنسيات الأجنبية التي عادت من جديد أهمها السوق الكوري، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الانفاق في الليلة الوحدة، بجانب تنوع البرامج السياحية والاستفادة من المناطق الأثرية الجديدة.

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وأوضح أن من ضمن الجنسيات الأخرى التي عادت من جديد إلى الأقصر وأسوان، الدول الإسكندنافية خاصة دولة الدنمارك التي من المتوقع زيادة سائحيها خلال الموسم الشتوي، بالإضافة إلى السوق الصيني الذي يستعيد عافتيه من جديد، وزيادة معدل إنفاقه للغاية.

ونوه عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إلى أن انتظام رحلات البالون الطائر، ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على رحلات المغامرة، موضحًا أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبًا دوليًا مميزًا في العالم.

وانطلقت السبت الماضي نحو 13 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، والتي تزينت بها مدينة الأقصر لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية للجبال ونهر النيل الخالد، والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.​