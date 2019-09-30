محافظ سوهاج: إحالة رئيس مركز ساقلتة للتحقيق.. واستبعاد رئيسي "نيدة" و"سفلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إحالة رئيس مركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، واستبعاد رئيس مجلس قروي "نيدة" بأخميم، ورئيس مجلس قروي "سفلاق" بساقلتة، بسبب تدني مستوى النظافة، والتقصير في العمل، جاء ذلك خلال جولة محافظ سوهاج الليلية المفاجئة، اليوم الاثنين، بشوارع مدينة سوهاج، وحي الكوثر، ومراكز أخميم، وساقلتة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إن المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بشوارع مدينة سوهاج، شملت شوارع التحرير وأسيوط سوهاج، و15، وسيتي، مضيفًا أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة بتلك الشوراع.

موضحًا أن محافظ سوهاج وجه إدارة مرور سوهاج برصد مخالفات المرور بشوارع 15 وسيتي بحي شرق سوهاج، ورفع السيارات المخالفة بالانتظار بمحازاة الجزيرة الوسطى، كما تفقد المحافظ محيط مستشفى الهلال، وميدان الشبان المسلمين، وشارع الكورنيش الشرقي، موجهًا بإزالة أحد المقاهي المخالفة الموجودة بالكورنيش الشرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد قرية جزيرة محروس بأخميم، موجهًا برفع القمامة من شارع المدارس بالقرية، إذ تم رصد قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة للمباني، كما تم ضبط ومصادرة إحدى السيارات بدون لوحات معدنية تسير عكس الاتجاه بالقرية ويقودها طفل صغير، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء المرور، ورصد تراكمات للقمامة بجوار الوحدة الصحية بجزيرة محروس، كما شملت الجولة تفقد منطقة نجع سليمان حمد، وميدان أخميم، وشارع سوهاج أخميم، ومنطقة الري، وشارع أخميم الكوثر.

وأضاف أن المحافظ تفقد قرية نيدة، ورصد تراكمات من القمامة بشوراع القرية، ووجود العديد من الإشغالات خاصة في الشارع الرئيسي بالقرية، ما يسيء إلى الشكل العام للقرية، ويعيق الحركة المرورية، لافتاً إلى استبعاد رئيس القرية.

ولفت "التوني" إلى أن المحافظ تفقد شوارع حي الكوثر بدءًا بمدخل الحى والشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، ومنطقة عمارات الأوقاف، مضيفاً أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة، والإنارة، والتشجير بالشوارع.

وكشف المتحدث الرسمي عن ضبط مقهى مخالف بدون ترخيص مُقامة بالتعدي على أرض زراعية بقرية سفلاق بمدخل مدينة ساقلتة، لافتًا إلى أن المحافظ وجه المتابعة الميدانية باتخاذ الإجراءت القانونية، بالإضافة إلى رصد تدني مستوى النظافة بقرية سفلاق، وبشوارع مدينة ساقلته.