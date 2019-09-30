بسبب عدم قدرتها على دعم الميزات الجديدة.. “واتساب” يتوقف على مجموعة من الهواتف بعد 4 أشهر

أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن توقّف عمل التطبيق على مجموعة من الهواتف الذكية وأنظمة تشغيل “أندرويد (Android 2.3.7) و (iOS 7) مع مطلع 2020.

وأكّدت، وفقاً لموقع “بزنس توداي”، أن التطبيق لن يدعم هذه الأنظمة بحلول شهر فبراير المقبل، حيث لن يتمكّن مستخدموها من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وبرّر التطبيق المملوك لشركة “فيسبوك” ذلك الإجراء، بأن تلك الهواتف والأنظمة لن تكون قادرة على دعم الميزات التي سيتم طرحها في المستقبل، مشدّداً على ضرورة الترقية إلى إصدارات أحدث.