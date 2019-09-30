أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن توقّف عمل التطبيق على مجموعة من الهواتف الذكية وأنظمة تشغيل “أندرويد (Android 2.3.7) و (iOS 7) مع مطلع 2020.
وأكّدت، وفقاً لموقع “بزنس توداي”، أن التطبيق لن يدعم هذه الأنظمة بحلول شهر فبراير المقبل، حيث لن يتمكّن مستخدموها من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وبرّر التطبيق المملوك لشركة “فيسبوك” ذلك الإجراء، بأن تلك الهواتف والأنظمة لن تكون قادرة على دعم الميزات التي سيتم طرحها في المستقبل، مشدّداً على ضرورة الترقية إلى إصدارات أحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عدم قدرتها على دعم الميزات الجديدة.. “واتساب” يتوقف على مجموعة من الهواتف بعد 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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