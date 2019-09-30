5 فائزين بجائزة "العويس الثقافية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأحد، أسماء الفائزين بدورتها الـ16، كما أعلنت أنه سيتم تتويج الفائزين يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 بدبي.

وقال عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، خلال المؤتمر الصحفي، إن عدد المشاركات الإجمالية للجائزة بلغ 1745 ترشيحا، مضيفا أن ذلك العدد يؤكد ما تحظى به الجائزة من سمعة طيبة داخل الوسط الثقافي العربي من حيث الحيادية في التقييم ودقة معاييرها.

وفاز بالجوائز كل من الشاعر العراقي علي جعفر العلاق عن فئة الشعر، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح عن فئة القصة والرواية والمسرحية، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي عن فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي عن فئة الدراسات الأدبية والنقد، بينما منح مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الشيخة مي محمد آل خليفة جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي من البحرين.