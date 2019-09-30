شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عام سابق: مساءلة ترمب ستفشل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

توقع النائب العام الأمريكي الأسبق كين ستار، فشل عملية مساءلة الرئيس دونالد ترمب. ونقلت صحيفة «واشنطن أكزامنر» أمس (الأحد)، عن ستار قوله لشبكة «فوكس نيوز»: بالنظر إلى ما نعرفه فإن المساءلة محكوم عليها بالفشل. ورغم أن ستار دان محادثة الرئيس ترمب، لكنه أكد أنها لم تكن جريمة تستدعي المساءلة. وأضاف: «من الواضح أن الحقائق تتدفق الآن، لكن من الجلي في تاريخ البلاد أن الجهود الرامية إلى مساءلة الرؤساء لا تعود بنتيجة». وتابع ستار : «يجب التخمين بأنه حتى لو أن إجراءات الإدانة البالغ عددها 62 إجراء، تم إدانة الرئيس في ثمانية منها، فلن ينتج عن ذلك عزل ترمب». وتساءل بناء على ذلك: «لماذا نسير إذا في قطار المساءلة؟». وقال: «بدلاً من ذلك يجب أن نعزز قطار الرقابة، وأن نغادر تسميته بالإقالة إلى نظراً لوجود شيء خاطئ بموجب دستورنا ندعوه بتهمة المساءلة».

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أعلنت يوم الثلاثاء التحقيق الرسمي رداً على الجدل الدائر حول مكالمة هاتفية لترمب في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني، حيث طلب ترمب منه التحقيق مع جو بايدن وابنه هانتر، بشأن عمله مع شركة طاقة في أوكرانيا.

وقد برز كين ستار كمستشار مستقل خلال محاكمة كلينتون في عام 1998، وشغل ستار منصب النائب العام الأمريكي في سنوات جورج بوش الأب في الفترة من 1989 إلى 1993.