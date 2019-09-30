شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء: مقتل 15 إرهابياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) أعلنت السلطات المصرية أمس (الأحد)، مقتل 15 إرهابياً في مداهمات لقوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المزارع الكائنة بحي الحوص بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية. وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم ما دعا إلى التعامل معهم، وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 منهم. وذكرت الوزارة أنه عثر بحوزة الإرهابيين على تسع بنادق آلية، ثلاث بنادق خرطوش، عبوتين ناسفتين وحزام ناسف.

أعلنت السلطات المصرية أمس (الأحد)، مقتل 15 إرهابياً في مداهمات لقوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المزارع الكائنة بحي الحوص بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية. وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم ما دعا إلى التعامل معهم، وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 منهم. وذكرت الوزارة أنه عثر بحوزة الإرهابيين على تسع بنادق آلية، ثلاث بنادق خرطوش، عبوتين ناسفتين وحزام ناسف.

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