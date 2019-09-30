الخارجية الإيرانية تدلي بتصريح هام حول اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمانيون – طهران

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بمبادرة حكومة الانقاذ الوطني اليمني في مجال وقف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السعودية في مقابل وقف الهجمات السعودية على اليمن .

وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باقتراح حكومة الانقاذ الوطني وتعتبره ياتي في سياق احلال الاستقرار والامن في المنطقة .

واضاف موسوي : “للاسف و رغم الترحيب الدولي لهذه الخطة فان السعودية لا تزال تسعى وراء اشعال نار الحرب وتواصل قصف المناطق المختلفة باليمن.

وتابع: نحن نشجع الحكومة السعودية على قبول هذا الاقتراح وندعم أي خطوة لإنهاء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب القمعية ضد الشعب اليمني ونرى أنها خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة”.