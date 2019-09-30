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ثروت الخرباوى يكشف انشقاقات داخل الإخوان بعد فشل دعواتها التحريضية الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الانشقاقات بدأت تضرب الإخوان وقياداتها بعد فشل دعواتها الأخيرة للمظاهرات، وتجاهل المصريين لحملات الجماعة التحريضية.

 

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك مثلا عربيا يقول "اتسع الفتق على الراتق" أى أن التمزق يزداد ويتسع، وهذا هو ما يحدث حاليا داخل الإخوان، موضحا أن التمزقات تزداد والانشقاقات الغاضبة من القيادات تتوالى فى الفترة الراهنة.

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ولفت ثروت الخرباوى إلى أن هذه الجماعة تمزق نفسها، ويرجع سبب ذلك أن قيادات الجماعة تعطى الشباب آمالا كاذبة خادعة بالعودة فى الحكم، ثم يتضح أن هذه الآمال مجرد سراب، فيزداد الشباب يأسا، وتتوالى الوعود والتأكيدات ويتوالى اليأس، وتصل أخبار فساد القيادات وثراءهم الفاحش للشباب فيزداد السخط عليهم.

 

وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان أن قيادات الإخوان لا تريد أن تعترف أمام الشباب بأخطائها ولا تريد أن تترك مواقعها، ولذلك ستتحول عن قريب تلك الجماعة إلى عدة جماعات متفرقة متخاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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