اللقطات الأولى للهجوم على منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أذاع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فيديو للحظات الأولى من الهجوم الإرهابي على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" في البقيق وخريص. ونقل الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية، على "تويتر" اللقطات الأولى للهجوم. ويستضيف البرنامج، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال إنه يتفق مع رؤية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول تورط إيران في الهجمات على أرامكو، والتي تعد إعلان حرب على المملكة العربية السعودية.

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