محمد بن سلمان: إيران أنفقت 150 مليار دولار لدعم الميليشيات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران أنفقت 150 مليار دولار، على الميليشيات الإرهابية وليس على التنمية، مضيفًا أن تدخل السعودية في اليمن منع تحويلها إلى مقر جديد لداعش والقاعدة.
وأضاف ولي العهد في حوار مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منه على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن إعلان السياحة سيحقق للاقتصاد السعودي 10% نموًا في السنوات العشر المقبلة.
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