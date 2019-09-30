محمد بن سلمان: الإيرانيون لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاعتداء على شركة "أرامكو" بـ"العمل الأحمق" الذي استهدف إيقاف 5% من إمدادات العالم من البترول، مضيفًا أن الإيرانيين لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار.
وأضاف ولي العهد في حوار مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منه على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إذا أوقفت إيران دعم الميليشيات الإرهابية فإن العمل السياسي سيكون أسهل.
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