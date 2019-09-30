وكر مخدرات ورش خرطوش.. ملابسات جديدة في حادث "مأمورية أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في إصابة شرطيين إثر تبادل إطلاق نار مع عنصرين إجراميين بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

وقالت المصادر إن معلومات وردت لضباط وحدة مباحث أطفيح بأن عاطلا هارب من حكم جنائي يتخذ دائرة القسم وتحديدا كفر قنديل مسرحا لتجارة المواد المخدرة بالاشتراك مع آخر.

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أضافت المصادر أنه تم استهداف المتهمين بمأمورية، ولدي استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق النار صوبهم، مما أسفر عن إصابة النقيب عبدالحكيم حماد وأمين شرطة خالد شويمي برش خرطوش بالجسم، ونقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

أكدت المصادر أنه أمكن ضبط أحد المتهمين ومطاردة ثان بتضييق الخناق عليه من خلال نشر كمائن بمداخل ومخارج المنطقة، وأكدت المصادر أنه أمكن ضبط أحد المتهمين ويدعى "مصطفى ك."، ومطاردة الثاني ويدعى "ياسر م." بتضييق الخناق عليه من خلال نشر كمائن بمداخل ومخارج المنطقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.