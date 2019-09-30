محمد بن سلمان: أمامنا مستقبل رائع والحرب آخر ما نريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تهديدات إيران للاقتصاد العالمي، مضيفًا أن اعتداء "أرامكو" ضرب قلب إمدادات الطاقة للعالم.
وأضاف ولي العهد في حوار مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منه على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المملكة أمامها مستقبل بارع ورائع، والحرب آخر ما تريده.
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