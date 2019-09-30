"قلت أقتلها وأحرق قلبه".. حبس سيدة ألقت رضيعتها في ترعة انتقامًا من زوجها بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قررت نيابة الأقصر، مساء أمس الأحد، حبس السيدة المتهمة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة في مياه ترعة ساحل أرمنت جنوبي غرب المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر أمني إن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة أثناء مثولها أمام النيابة للتحقيق، وقالت إنها فعلت جريمتها انتقامًا من زوجها الذي أخبرها برغبته في الزواج من أخرى: "قلت أحرق قلبه وأقتلها واتهمه هو بقتلها عشان ما يتجوزش عليا".

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وأضاف المصدر، أن المتهمة اعترفت بكيفية ارتكابها للجريمة وقالت إنها استقلت "توك توك" وانطلقت به إلى مكان ارتكاب الجريمة، وتأكدت من خلو الشارع من المارة، قبل أن تلقي الرضيعة في المياه، ثم فرت هاربة بعد أن تأكدت من أنها فارقت الحياة، وبعد ذلك اتهمت زوجها بخطف الطفلة وقتلها.

وتلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة القرنة يفيد بإبلاغ "ر. م." 26 سنة، ربة منزل بقيام زوجها "ح. أ." 30 سنة، بإرسال شخصين ملثمين، خطفا ابنتها "أسيل"، والتي تبلغ من العمر 40 يومًا.

وتشكل فريق بحثي، وألقي القبض على والد الطفلة، وبعد عمل تحريات وسماع شهود العيان والرجوع إلى الكاميرات في الشارع، تبين قيام والدة الطفلة بإلقاء ابنتها في ترعة ساحل أرمنت وغرقها، وبعد تأكدها من موتها ذهبت إلى مركز الشرطة لإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات زوجية بينهما.​