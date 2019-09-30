إحالة طبيبين للتحقيق لتغيبهما عن النوبتجية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أحال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين، طبيبين بمستشفى ناصر العام للتحقيق لتغيبهما عن النوبتجية، ما أثر على سير العمل داخل المستشفى.
وتفقد وكيل وزارة الصحة، المستشفى في جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وخلال الجولة استمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم.
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