ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة كان عمل حرب تقوم به إيران.
وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناةسي.بي.إس "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم".
لكنه قال إنه يفضل حلا سياسا لأنه "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف أن حربا بين المملكة العربيةالسعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".
كما أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية.
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