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عاجل.. محمد بن سلمان يحذر من ارتفاع النفط لأسعار خالية بسبب إيران

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قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن الهجوم على شركة أرامكو ، يعتبر ضرب لقلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

 وأضاف بن سلمان في حواره مع قناة CBS، أن الهجوم عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي، فإذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد.

وتابع: "أمامنا مستقبل بارع ورائع والحرب آخر ما تريده"، منوهًا أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

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