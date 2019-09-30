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عاجل.. سلمان: الهجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم

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قال الأمير ، ولي العهد السعودي، إن الهجوم على شركة أرامكو ، يعتبر ضرب لقلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

 وأضاف بن سلمان في حواره مع قناة CBS، أن الهجوم عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي، فإذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد.

وتابع: "أمامنا مستقبل بارع ورائع والحرب آخر ما تريده"، منوهًا أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

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