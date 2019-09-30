كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سلمان: الهجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن الهجوم على شركة أرامكو السعودية، يعتبر ضرب لقلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.
وأضاف بن سلمان في حواره مع قناة CBS، أن الهجوم عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي، فإذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد.
وتابع: "أمامنا مستقبل بارع ورائع والحرب آخر ما تريده"، منوهًا أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.