ولي العهد السعودي: جريمة مقتل "خاشقجي" مؤلمة.. والعدالة ستأخذ مجراها

وأضاف بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآت المملكة النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

وتابع: "نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير".