الجيش الليبي: أسقطنا ٢٥ طائرة تركية منذ بدء "طوفان الكرامة"

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، إنه تم إسقاط ٢٥ طائرة تركية تابعة للمليشيات منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة"، معلنا إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات، الأحد، في مدينة ترهونة غربي البلاد.



وأضاف المركز، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الطائرة التي أسقطها الجيش الليبي اليوم حاولت استهداف تمركزات قوات الجيش في مدينة ترهونة، مستنكرا اتجاه حكومة الوفاق لشراء مثل هذه الطائرات لاستهداف قوات الجيش الليبي، في حين لا يجد المواطنون الليبيون من المصارف رواتبَهم.

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وفي بيان منفصل، أعلن المركز الإعلامي مقتل المليشياوي حسام محمد النجار، إثر رماية من عصابات ومليشيات في مدينة مصراتة أدت لمقتله وجرح اثنين معه، مشيرا إلى مقتل هشام امسيمير، أكبر داعمي المليشيات بالسلاح، مضيفا أنه كان له دور كبير في دعم الصراعات والهجوم على مدينة بني وليد.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض منذ 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

وتقدم حكومة الوفاق الدعم والغطاء السياسي للمليشيات وجماعة الإخوان للوقوف ضد عملية الجيش الليبي، كما تدعم تركيا حكومة الوفاق، وترفض دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس.

ومنذ "طوفان الكرامة" استهدف سلاح الجو الليبي عددا من الطائرات التركية المسيرة من نوع "بيردقدار" على المدرج العسكري للمطار قبل تنفيذها ضربات ضد المدنيين، خاصة في مدينتي ترهونة وورشفانة.