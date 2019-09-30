ولي العهد السعودي لقناة "CBS": الهجوم على أرامكو "عمل حربي" من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" يعد "عملا حربيا" من قبل إيران.

وأضاف ولي العهد السعودي، خلال حديثه مع قناة "CBS" الأمريكية، آمل ألا يكون الرد العسكري ضروريا.. والحل السياسي أفضل كثيرا.





وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه إذا لم تتخذ دول العالم فعلا قويا وحازما لردع إيران سنشهد تصعيدا أكثر يهدد المصالح العالمية، مضيفا أن الهجوم على "أرامكو" ضرب قلب صناعة الطاقة في العالم.

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وقال إنه إذا أوقفت إيران دعمها للحوثيين، سيكون الحل السياسي في اليمن أسهل، مشيرا إلى أن إعلان مليشيا الحوثي وقف الاعتداءات يعد خطوة إيجابية قد تؤدي إلى حوار سياسي أكثر جدية.

وانتقل ولي العهد السعودي للحديث عن مقتل جمال خاشقجي، قائلا "إن التحقيقات مازالت جارية".

وأضاف بن سلمان، أنه بمجرد إثبات الاتهام بحق أي شخص سيخضع للمحاكمة مهما كان منصبه.