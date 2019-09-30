محمد بن سلمان لقناة CBS: النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، بعمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية “تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير”.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، الذي تبثه قناة (سي بي إس) الأميركية “أتفق مع بوزير الخارجية الأميركي مايك ومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران”