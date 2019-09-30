الان تتابع محمد بن سلمان لقناة CBS: النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، بعمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية “تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير”.
وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، الذي تبثه قناة (سي بي إس) الأميركية “أتفق مع بوزير الخارجية الأميركي مايك ومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران”
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