بالصور.. الدفاع المدني السعودي يعلن السيطرة على حريق قطار الحرمين

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلنت مديرية الدفاع المدنى والإطفاء بمحافظة جدة السعودية، السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين، وجار العمل حاليا على عملية التبريد.



وقال حساب الدفاع المدنى، عبر تويتر: "تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجارى العمل بعملية التبريد".

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وكانت إمارة مكة، أعلنت صباح أمس، الأحد، نشوب حريق ضخم فى محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية، وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدنى بمحافظة جدة على إجلاء أشخاص من داخل الصالات، والاستعانة بالطيران العمودى للمشاركة فى عمليات الإطفاء.

كما أعلن حساب إمارة منطقة، عن إصابة خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.