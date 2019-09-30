شكرا لقرائتكم حكومة اليمن تكشف سبب ترويج الحوثي لانتصارات وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول الترويج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، فيما هي تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي أوضح أن الميليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري، وعزلتها الشعبية، ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض، والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران، والتشويش على جريمة استهداف شركة أرامكو النفطية.

‏كما أشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد فيديو بمحاولة التفاف فاشلة منها نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيات والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3، وفق تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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ضربات موجعة وخسائر

كذلك أكد وزير الإعلام اليمني، أن ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي، كانت ادعت تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت بالسيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية.

كما زعمت الميليشيات أسر الآلاف من قوات الشرعية، من بينهم عسكريون من التحالف، مشيرة إلى أن العملية جرت فيما أسمته "محور نجران".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس/أب الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف، لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.