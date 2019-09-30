شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان مهاجما أردوغان: يحكم بلاده كزعيم عصابة وليس كرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان أن الشعب المصرى تمكن من الانتصار على المؤامرة التركية القطرية بمعاونة الإخوان، مشيرا إلى أن الأوضاع التى تجرى أحداثها فى محيط الوطن العربى والأطماع التى لدى قطر وتركيا فى البلدان العربية، والإرهاب الذى تشهده المنطقة كان وراؤه جماعة الإخوان بدعم من أنقرة والدوحة.

وقال النائب سامى رمضان إن بعض الدول أمثال تركيا وقطر، التى لا ترغب فى تقدم الشعب المصرى وازدهاره، قامت بمعاونة تلك الجماعة الإرهابية لتحقيق أطماعهم، ولكن تكسرت أحلامهم على إرادة وصلابة الشعب المصرى العظيم.

وتابع عضو مجلس النواب: "الذى ينظر إلى الأوضاع فى كل من تركيا وقطر نجد أن نظام الحكم بتركيا أصبح دكتاتوريا وأصبح أردوغان لا يدير بلاده كرئيس دولة إنما كزعيم تنظيم وعصابة لكى يفرض دكتاتوريته على الشعب التركى، ويفرض سياقا من القمع الوحشى للشعب التركى".