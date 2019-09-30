شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تميم يستخدم "طالبان" لإشعال الفوضى فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "مباشر قطر" أن هناك تطورات متلاحقة تؤكد أن نظام تميم بن حمد يلعب دورا تخريبيا فى أفغانستان، مستغلا علاقاته مع حركة طالبان الإرهابية، حيث يحاول تميم بن حمد أن يتخذ من هذه الحركة أداة لتهديد الأمن الداخلى الأفغانى واستهداف استقرار البلاد، ضمن محاولات متكررة للسيطرة على المشهد الداخلى.

وقال موقع مباشر قطر إنه فى يوم 28 سبتمبر الجارى، وبينما يبدأ الأفغان التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، هزت انفجارات عدة مدن أفغانية؛ لتعلن عن تورط جديد لنظام قطر فى أفغانستان، التى تكافح من أجل الخروج من المأزق الأمنى الذى تعيشه، وتلعب فيه طالبان دورا تخريبيا بدعم من حكومة تميم بن حمد .

Advertisements

وأوضح الموقع أنه على ضوء هذه الانفجارات انتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن فى أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين؛ لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات طالبان، التى حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات، وهددت بعواقب وخيمة، حال استمرار هذا النهج السياسى.

ولفت موقع مباشر قطر إلى أن المطالبات التى جاءت على لسان طالبان تؤكد أن تميم بن حمد يواصل محاولاته المتكررة لضرب أمن أفغانستان، واتخاذ الوضع الهش ورقة مناورة مع الحكومة الأفغانية ؛ من أجل أن يحصل تميم بن حمد على فرص وامتيازات أكبر داخل أفغانستان .