شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان: تجديد الخطاب الدينى ضمن أولوياتنا وحسم قانون الفتوى ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة بعد إجراء انتخابات هيئة مكتبها فى دور الانعقاد الخامس، الذى سيبدأ الأسبوع الجارى يوم الثلاثاء، ستبحث كافة الموضوعات ومشروعات القوانين على أجندة أولوياتها.

وأضاف "الجندى" أن اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، وتحديد أهم الملفات والتشريعات التى تسعى لحسمها.

وأكد النائب شكرى الجندى أن قضية تجديد الخطاب الدينى تأتى على رأس الأولويات فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، واللجنة توليها أهمية خاصة، وتتابع دائما مع المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، للوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد والتصدى له، وحماية الشباب من استفطاب الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشار الجندى إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى ينظم ضوابط إصدار الفتاوى والجهات المختصة بها، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، على رأس التشريعات المطلوب حسمها بالنسبة للجنة، حيث إنها انتهت من مناقشتها ويتبقى عرضها على الجلسة العامة.