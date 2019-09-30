"الصحفيين" تكرّم الشاذلي والعربي والكنيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن النقابة ستكرّم عددًا من رموز حرب أكتوبر المجيدة على هامش احتفاليتها بذكرى النصر على مسرحها، غدًا الثلاثاء.

وأشار "الزناتي" في تصريح صحفية، إلى أنه سيتم تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، واسم الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد الفرقة 12 مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدي القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوي وأحد أبطال الحرب.

وسيتم تكريم الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذي كان مراسلًا حربيًا للإذاعة آنذاك.