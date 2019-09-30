محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبدالهادي القصبي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة في مراجعة تنقية بطاقات التموين، مؤكدًا في بيان له منذ قليل أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا منحاز للمواطن البسيط، ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.
وأضاف القصبي، أن مصر الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الاصعدة وفي بالها المواطن المصري صاحب السيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر "دعم مصر" مشيدًا بتدخل الرئيس في ملف التموين: السيسي ينحاز للشعب دائمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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