"دعم مصر" مشيدًا بتدخل الرئيس في ملف التموين: السيسي ينحاز للشعب دائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبدالهادي القصبي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة في مراجعة تنقية بطاقات التموين، مؤكدًا في بيان له منذ قليل أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا منحاز للمواطن البسيط، ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.

وأضاف القصبي، أن مصر الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الاصعدة وفي بالها المواطن المصري صاحب السيادة.​