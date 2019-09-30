سفير فرنسا بالقاهرة: العلاقات مع مصر في أفضل مايكون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

قال سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، إن بلاده حريصة على إقامة مزيد من المشروعات المشتركة مع مصر، خاصة في مجال الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل ما يكون خلال تلك الفترة.

جاء ذلك في تصريح صحفي،سفير فرنسا خلال لقاء نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على هامش مؤتمر القمة التقنية "TECHNE SUMMIT"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بحضور جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

Advertisements

وأضاف "روماتيه" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" التقيا في نيويورك خلال الأسبوع الماضي، وبحثا عددًا من القضايا المهمة، كما أجرى وزير الخارجية الفرنسي زيارة إلى مصر مؤخرًا.

وأشار إلى وجود العديد من أوجه التعاون ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها فرنسا في مصر في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل، بحانب مشروعات البنية التحتية الخاصة بمدينة الإسكندرية، فضلًا عن مشروعات الشركات الناشئة.

وثمن سفير فرنسا دور "القمة التقنية "التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية و تجمع بين الشركات المصرية الناشئة والفرنسية التي ترغب في العمل بشراكات مصرية، مؤكدا حرص فرنسا على مشاركة مصر في مجال الشركات الناشئة باعتباره موضوعًا حيويًا.​