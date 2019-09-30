محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
قال إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور، إن الحي يشن حملات يومية لإزالة التعديات على الشوارع التي تعيق حركة المرور.
وأضاف رئيس حي بولاق الدكرور، لمصراوي، الأحد، أن المقاهي المصدر الرئيسي للإشغالات، مضيفا: "صاحب المقهى لا يكفيه الرصيف أمام المقهى، ويفترش الشوراع ما يعيق حركة المرور.
ولفت إلى أن الحي يحرر محاضر ويوقع غرامات على المقاهي والمحلات المخالفة، غير أنها غير رادعة؛ لأنها لا تتجاوز المائة جنيه للمحضر الواحد، مضيفًا أن الحي يحاول تنفيذ توجيهات الحكومة والقيادة السياسية بضبط الشارع.
وأكد مكاوي، أن الحي يصعد تدريجيا في عقوبات التعدي على الشوارع، وتبدأ بغرامات في المرتين الأولى والثانية، ثم قطع المرافق في المرة الثالثة "كهرباء ومياه وغاز طبيعي"، موضحا أن الحملة تصطحب مسئولي المرافق لتنفيذ القطع الفوري على المخالف وإغلاق المحال.
كانت هذه تفاصيل خبر "قطع المرافق".. رئيس حي بولاق يوضح إجراءات ضد المحال المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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