"التضامن" تعلن صرف 51 مليون جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، صرف أكثر من 51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينيه للأسر الأكثر احتياجًا، من عملاء التكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية اغسطس الماضي وذلك في تزايد مستمر للدور الذي تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والاكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

وحسب بيان، اليوم، ​استعرضت والي، تقريرا مفصلا حول انجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بتقديم 25 مليون جنيه تقريبا مساعدات مالية من المؤسسة العامة وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية لعدد 139 ألف 860 أسرة قدمت كتدخلات في أمراض مزمنة وإعاقة وحالات مرضية وكراسي متحركة ومزايا عينية وأجهزة تعويضية ومساعدات زواج وأخرى لحالات طارئة.

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وأوضح التقرير، أن المؤسسة قدمت مساعدات عينية قدرت بـ 4 ملايين 173 ألف جنيه استفاد منها 27 ألفا 104 مستفيد تنوعت في العديد من المساهمات العينية ما بين توزيع 20 ألف بطانية على الأهالي الأشد احتياجا بالصعيد على مستوى محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاج وتعويضات كوارث وصرف مساعدات للأسر عملاء التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى حيث تم تقديم دعم لهم زاد على 2 مليون جنيه مساهمة في التخفيف من الأعباء كذلك المساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية.

كما تم رصد 22 مليون 564 ألف تم تقديمها خلال الفترة المشار إليها لعلاج حالات مرضية وإجراء جراحات بالتعاون مع القنوات الفضائية حيث تم إجراء 96 حالة قلب مفتوح بإجمالي 14 مليونا و 376 ألف جنيه يليها التدخلات في مجال أمراض العظام حيث تم علاج 40 حالة بإجمالي قارب 5 ملايين جنيه وغيرها من التدخلات العلاجية الأخرى، كما تم دعم عدد 3 حالات للسفر للخارج لإجراء عمليات قلب مفتوح بإجمالي قارب 3 ملايين جنيه.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إن هذا المجهود يأتي في ضوء ما تستهدف المؤسسة تحقيقه لمد مظلة التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الأجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعاً على مستوى الجمهورية.