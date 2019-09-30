هل تعلم سبب تغيب محمد السادس عن جنازة شيراك؟

تعرض الملك محمد السادس الملك المغربي لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، وأن طبيبه منحه عطلة لعدة أيام.

وأوضح البيان من الديوان الملكي أن "الملك كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، لكن مرضه حال دون ذلك".

و المرض ذات الرئة الفيروسي أو الاتهاب الرئوي الفيروسي هو أحد أنواع ذات الرئة سببه فيروس.

والفيروسات هي أحد سببين رئيسيين لذات الرئة، علما أن السبب الأول هي البكتيريا، بالإضافة لأسباب أخرى أقل

شيوعا مثل الفطريات والطفيليات. الفيروسات أكثر شيوعا عن الأطفال، أما البكتيريا فهي أكثر شيوعا عند البالغين.

من أبرز الفيروسات المسببة:

الفيروسات المخاطية القويمة فيروسات الإنفلونزا (أ) و(ب)

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

Advertisements

فيروس نظير الإنفلونزا (عند الأطفال)

ومن أبرز الفيروسات المسببة النادرة:

الفيروسات الغدانية

فيروس الرئة التالي

فيروس كورونا سارس

فيروس كورونا الشرق الأوسط